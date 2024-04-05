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MIYC Trio Cup'un 3. ayağı Marmaris'te yapıldı

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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC), bu yıl ikinci kez düzenlenen "MIYC Trio Cup" yat yarışlarının üçüncü ayağı bugün Marmaris Körfezi'nde yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve her yatta sadece 3 yarışçının katılım sağladığı yat yarışlarının 3. ayağına IRC1 ve IRC2 kategorilerinde toplamda 9 tekne ve 27 sporcu katıldı. Marmaris Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre rüzgar beklerken antrenman turları attı. Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkuru belirlemesinin ardından koy içinde yarışa başlayan yatçılar, koy dışında yarışa devam ederek kıyasıya mücadele etti. MIYC Trio Cup 3. ayağını birinci olarak kazanan IRC 1 grubundan Vakkoroma Teknesi ile Kaptan Cem Hakko, IRC 2 grubundan Aurora X teknesi ile Kaptan Burak Algon oldu. Dereceye girenlere ödülleri yarın kulüp bahçesinde gerçekleştirilecek törende verilecek.

Dört ayaktan oluşan kupanın dördüncü ayak yarışları 19 Nisan'da yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cem Hakko Marmaris Muğla Spor Güncel Haberler

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