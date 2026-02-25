Rizespor'un kaptanı Mithat Pala: 3 puanı alacağımızı düşünüyorum / Video eklendi

ÇAYKUR Rizespor'un genç kaptanı (25) Mithat Pala, "Kasımpaşa gerçekten iyi takım ama biz eğer ki kendi kimliğimizi, kendi karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden ÇAYKUR Rizespor, 24'üncü hafta karşılaşmasında Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeşil-mavililer bu maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi takımın 25 yaşındaki kaptanı Mithat Pala saha kenarında değerlendirmelerde bulundu. Son hafta galibiyetle çıkış yakaladıklarını söyleyen Pala, "Geride kalan 23 haftalık bir periyotta biliyorsunuz lige İlhan Hocayla başlamıştık sonrasında Recep Hocayla devam eden bir periyot vardı. Lige aslında çok istediğimiz gibi başlayamadık bu sene. Sezon geneline baktığımız zaman oyun olarak da aslında bize yakışan çok istenilen oyunu yansıtamadığımızı düşünüyorum. Ama bunu son haftalarla birlikte bence biraz daha kırdığımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği deplasmanından özellikle 2-0'dan geri gelinen ve alınan bir puan son hafta içerde oynadığımız ligin flaş takımı Kocaelispor'dan aldığımız 3 puanla birlikte çıkışa geçtiğimizi düşünüyorum. Kalan haftalarda bu galibiyet serisini sürdürüp çıkışımızı devam ettirmek ve Rizespor'un aslında hak ettiği yerlerde yukarılara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

'3 PUANI ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Kasımpaşa maçıyla ilgili konuşan Pala, "Kasımpaşa maçıyla alakalı bizim için çok önemli bir maç. Puan açısından baktığımızda puan tablosunda şu anda rakibimiz gözüküyor. Kazanmak istediğimiz bir maç. İlk maçta Rize'de talihsiz bir mağlubiyet yaşamıştık. Orada şimdi kazanacağımız maçla birlikte ikili averajı da almak istiyoruz. Aslında dediğim gibi bizim hedefimiz yukarılar. Kesinlikle alt sıralarla işimiz olmayacağını biliyoruz. Ama şu an puan tablosunda baktığımız zaman Kasımpaşa rakibimiz gözüküyor. Çok iyi hazırlanıyoruz. Son oynadıkları Fenerbahçe maçını da analiz ettik. Kasımpaşa gerçekten iyi takım ama biz eğer ki kendi kimliğimizi, kendi karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" dedi.

'BURASI BENİM EVİM'

Rizespor'un kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Pala, "Öncelikle ben dediğiniz gibi uzun süredir buradayım. Çok küçükken buraya geldim. Rizespor benim evim benim yuvam diyebilirim. Ben futbola ilk adımı, ilk heyecanları her şeyi burada yaşadım. Rizespor benim için çok değerli, çok önemli. Burada bulunduğum sürede de benim için önemli olan Rizespor'a hizmet etmek. Sahanın hangi bölgesinde, hangi mevkisinde olduğum çok önemli değil. Dediğim gibi benim için burada öncelik Rizespor. Burada da çok mutluyum. Burası benim evim. Nerede görev verilirse Rizespor'a en çok nasıl hizmet ederim nasıl katkıda bulunurum diye nerede görev verilirse elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.

