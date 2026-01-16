Haberler

Gençlerbirliği'nde yeni başkan adayı Mithat Akar oldu

Eski yönetici Mithat Akar, 17 Ocak 2026'da yapılacak olağanüstü genel kurulda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Akar, kulübün köklü mirasını yeniden canlandırma hedefinde olduğunu belirtti.

Mikail KARAMAN/ANKARA, GENÇLERBİRLİĞİ'nde 17 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski yönetici Mithat Akar başkan adaylığını açıkladı.

Gençlerbirliği eski yöneticisi Mithat Akar, 17 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı olduğunu yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Osman Sungur ve Mehmet Kaya dönemlerinde yöneticilik yapan Mithat Akar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetle yaşıt, Türk futbolunun ulu çınarı Gençlerbirliği'mizin; Taş Mektep'ten gelen köklü mirasını, merhum İlhan Cavcav'ın simgeleşen vizyonunu ve ruhunu yeniden ayağa kaldırma zamanı gelmiştir. Gençlerbirliği'ni yeniden yetiştirici kulüp kimliğine kavuşturmak, altyapısı güçlü, sahada rekabetçi, ekonomik olarak bağımsız, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak en temel arzumuzdur. Kulübümüzün eski görkemli günlerine yeniden dönmesi, camia içinde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesi, Gençlerbirliği'nin adının yeniden gururla anılması için sorumluluk almaktan kaçınmıyorum. Bu hedef ve inançla, 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygıyla ilan ediyorum. Gençlerbirliği, yeniden kendi değerleriyle ayağa kalkacaktır. Saygı ve sevgilerimle, Mithat Akar: Gençlerbirliği Spor Kulübü başkan adayı"

