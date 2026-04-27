Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-0

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 56'ya, Fatih Karagümrük ise 21'e yükseltti.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Kolak'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi. Beşiktaş karşılaşmaya; "Vasquez, Taylan Bulut, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Rashica, Orkun Kökçü, Olaitan, El-Bilal Toure, Hyeon-gyu Oh" 11'i ile sahada yer aldı.

Konuk Fatih Karagümrük ise "Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladonevic, Traore, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Barış Kalaycı, Serginho" 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyonları Beşiktaş yakaladı. 10'uncu ve 12'nci dakikalarda duran toplarla etkili olan siyah-beyazlılarda Ndidi ve Oh, kaleci Grbic'i geçemedi. Konuk Fatih Karagümrük ise 19'uncu dakikada direğe takıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ'un sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta top direkten döndü. Dönen topta Serginho'nun vuruşunda kaleci Vasquez gole izin vermedi. Beşiktaş kalan dakikalarda Olaitan ve El-Bilal Toure ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Fatih Karagümrük, Serginho ile gole yaklaştı. 48'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serginho'nun sert şutunda top az farkla auta gitti. 61'inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ndidi ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu takip eden Oh'un vuruşunda kaleci Grbic ağlara yönelen topun sahibi oldu. Maçın sonlarında baskısını arttıran Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu. 88'inci dakikada önce Asllani'nin şutunda kaleci Grbic, topu kornere tokatladı. Cerny'nin kullandığı kornerde Ndidi kafayı vurdu. Top yan direkten oyun alanına döndü. Karşılaşmada gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

