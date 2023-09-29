Mısır'da Şarkiye Arap Atı Festivali düzenlendi

Mısır'ın Şarkiye vilayetinde gerçekleştirilen Şarkiye Arap Atı Festivali sırasında düzenlenen Arap atı güzellik yarışmasında bir atı yönlendiren bir yetiştirici, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

KAHİRE, 29 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye vilayetinde Perşembe günü safkan Arap atları arasında bir güzellik yarışması düzenlendi.

Çarşamba günü başlayan ve üç gün sürecek olan Şarkiye Arap Atı Festivali kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasına 104 Arap atı katıldı.

Arap atlarının zarafeti, güzelliği ve enerjik yürüyüşleri izleyicilerden büyük alkış topladı.

Mısır'ın Şarkiye vilayetinde gerçekleştirilen Şarkiye Arap Atı Festivali sırasında düzenlenen Arap atı güzellik yarışmasında görülen bir Arap atı, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Şarkiye vilayetinde gerçekleştirilen Şarkiye Arap Atı Festivali sırasında düzenlenen Arap atı güzellik yarışmasında bir atı yönlendiren bir yetiştirici, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Şarkiye vilayetinde gerçekleştirilen Şarkiye Arap Atı Festivali sırasında düzenlenen Arap atı güzellik yarışmasında bir atı yönlendiren bir yetiştirici, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)