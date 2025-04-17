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Mısır'da Karate 1 Premier Lig'e Türkiye'den 23 Sporcu Katılacak

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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabında Türkiye'yi 12 kadın ve 11 erkek sporcu temsil edecek. Sporcular, İstanbul ve Sakarya'daki kamplarda hazırlandı.

Mısır'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabına, Türkiye'den 23 sporcu katılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de hafta sonunda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 12 kadın ve 11 erkek sporcu temsil edecek.

Turnuvaya İstanbul ve Sakarya'da yapılan kamplarla hazırlanan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: Dilara Bozan (kata), Damla Su Türemen (kata), Selva Nur Akkurt Küçükoğlu (kumite 50 kilo), Tuba Yakan (kumite 55 kilo), Zümra Rezzan İm (kumite 55 kilo), Buse Kılıç (kadın kumite 55 kilo), Fatma Naz Yenen (kumite 61 kilo), Eda Eltemur (kumite 68 kilo), Sudenur Aksoy (kumite 68 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (kumite +68 kilo), Fatma Uygur (kumite +68 kilo), Zeyna Gaballa (kumite +68 kilo)

Erkekler: Enes Özdemir (kata), Eray Şamdan (kumite 60 kilo), Mert Halıcı (kumite 60 kilo), Burak Özdemir (kumite 60 kilo), Ömer Abdurrahim Özer (kumite 67 kilo), Enes Bulut (kumite 75 kilo), Ömer Faruk Yürür (kumite 75 kilo), Hasan Arlan (kumite 84 kilo), Yusuf Eren Temizel (kumite 84 kilo), Fatih Şen (kumite +84 kilo), Umut Eren Gündoğ (kumite +84 kilo)

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Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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