Mısır'da 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda Türk Para Karatecilerinden Madalya
Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda milli para karateciler Berkay Uslu gümüş, Nesrin Cavadzade ise bronz madalya kazandı. Organizasyonda toplam 11 sporcu yer alıyor.
Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda milli para karateciler, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda bugün para karate branşı final müsabakaları yapıldı.
Türkiye'nin 2 sporcuyla temsil edildiği para karate branşında Berkay Uslu gümüş, Nesrin Cavadzade, bronz madalya elde etti.
Ay-yıldızlı 11 sporcunun yer aldığı organizasyon, yarın final müsabakalarının ardından sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor