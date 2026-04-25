Mirel Radoi: "Hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz ve ders çıkarmamız gerekiyor"

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu. Güneydoğu temsilcisinde Rumen teknik adam Mirel Radoi, kırmızı-siyahlılarla çıktığı ilk maçta mağlubiyet yaşadı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, "Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik. Maalesef bunu başaramadık. Maça baktığımız zaman 4 net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Yediğimiz gollere baktığımızda; ilk gol maalesef arkamıza atılan golden geldi. İkinci golde rakip kalemize 80 metre uzakken ofansif bir geçişten atılan golle geldi. Üçüncü gol de yine top bizim sahamızdayken geldi. Bu hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz ve ders çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı" diye konuştu. - İSTANBUL

