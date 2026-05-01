Mirel Radoi: "Bizim için sonuç biraz acı oldu"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mirel Radoi, 2-0 mağlup bitirdikleri Beşiktaş maçının ardından, "Bizim için sonuç biraz acı oldu" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 mağlup bitiren Gaziantep FK 37 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 59'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Radoi, "Bizim için çok zor bir maçtı. Bu maçı kolaya da çevirebilirdik ama başaramadık. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Pozisyon almalarda yavaş kaldık. Sonrasında duran toptan 2 gol yedik. Futbol adil bir oyun değil. İkinci yarı etkili oynadık ve yedi net pozisyona girdik ama gol atamadık. Bunları atamayınca da bu şekilde yenilgi geldi. Bizim için sonuç biraz acı oldu. Bugün yağmurlu ve soğuk bir hava vardı. Çok sayıda taraftar bizi desteklemeye geldi. Taraftarlarımız için gol atmamız yada puan almamız gerekiyordu ama başaramadık. Önümüzdeki maçta bunu başarmaya çalışacağız. Geleceği kimse bilemez ama futbolcuların da anlaması gerek bir şey var. Her idman, her maç biz onları değerlendiriyoruz. Eğer gelecek sezon burada olmak istiyorlarsa onlar da bu fırsatı değerlendirmeli. Oyuncular burada olmak için performans vermeli. Son 2-3 maç bu nedenle önemli. Hedefsiz bir takımda yüksek motivasyon ve mantalite çok önemli. Hayal kırıklıkları bu oyunun bir parçası. İlk açıklamalarımda da söylemiştim, bazen mutlu, bazen de mutsuz olacağız. Ama en önemlisi buradan nasıl çıktığınızdır. Eğer gelecek sezon bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bu mantaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Kaybedeceksek de savaşarak kaybetmeliyiz. Mücadele iyi olursa benim eminim ki taraftarlarımız da mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
