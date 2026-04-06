Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Yoğun bakımda tedavi gören Mircea Lucescu’nun beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi. Romanya basını, deneyimli teknik direktörün yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu ve ailesinin vereceği kararın beklendiğini belirtti.

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Mircea Lucescu’nun sağlık durumuna ilişkin endişe verici iddialar gündeme geldi. Romanya basını, deneyimli teknik direktörün beyin ölümünün gerçekleştiğini öne sürdü.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Lucescu, yaklaşık bir haftadır Bükreş Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Hastaneden gün içinde yapılan açıklamada, kalp ritim bozukluğunun arttığı ve tedaviye yanıt vermediği belirtilmişti. Lucescu’nun durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

ROMANYA BASINI DUYURDU

Romanya medyası, Lucescu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia etti. Deneyimli teknik direktörün yaşam destek ünitesine bağlı olarak nefes almaya devam ettiği ve ailesinin vereceği kararın beklendiği aktarıldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, futbol dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıazapasker:

emektar adam Allah şifa versin

Haber YorumlarıBurak Özbilir:

abi adam utanmasa dünya kupası elemerinde falan ölecekti. gelmişsin kaç yaşına sal artık git torun tombalak tosun tosbalaklarını sev nedir bu para hırsı Luceee....

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Belki bilmezsiniz hem Beşiktaş hemde Galatasaray'la sözleşmeleri feshedilirken tazminatlarını almadan ayrılmıştır. Zaten milli maçtan önce basın toplantısında Beşiktaş'ın stadyum için harcanmasını istediğini açıklamıştı.

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Çok sevdiği ülke olan Türkiye kendisinin bu duruma düşmesine sebep oldu. Ah be Lucescu bıraksaydın başkası çıkarsaydı takımı. Bence böyle olmazdı. Allah yardım etsin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

