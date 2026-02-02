Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
A Milli Takımımızın Dünya Kupası play-off turundaki rakibi Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
LUCESCU HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir hafta önce taburcu edilen Mircea Lucescu, yeniden hastaneye kaldırıldı. Rumen teknik adamın, soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sistemi zayıfladığı ve en az 3 gün hastanede kalacağı belirtildi. Ayrıca, doktorların 80 yaşındaki teknik adamın tüm sağlık sorunlarını tespit etmek için kapsamlı testler yapacağı ifade edildi.
PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme play-off'larında Romanya, A Milli Takımımız ile 26 Mart tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan takım, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.