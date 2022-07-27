Mircea Lucescu, Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına çıkmadı
Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vladimir Putiin tezahüratlarına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.
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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısına katılmadı.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE PUTİN TEZAHÜRATI
Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçerken, futbolcu sarı-lacivertli tribünleri kışkırtarak gol sevincini yaşadı. Bu hareketi yüzünden Buyalskyi sarı kart görürken, Fenerbahçe tribünleri ise "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.
LUCESCU BASIN TOPLANTISINA KATILMADI
Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Mircea Lucescu yaşanan bu olay nedeniyle Fenerbahçe maçı sonrası tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.
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