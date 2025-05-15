Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı Finaline Yükseldi

Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı Finaline Yükseldi
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NBA Batı Konferansı yarı final 5. maçında Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı 121-110'luk skorla yenerek seriyi 4-1'le tamamladı ve konferans finaline yükseldi. Julius Randle ve Anthony Edwards performanslarıyla öne çıktı.

NBA'de Batı Konferansı yarı final 5. maçında Minnesota Timberwolves, evinde oynadığı Golden State Warriors'ı 121-110'luk skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve konferans finaline yükseldi.

NBA'de heyecan 2 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı yarı final 5. mücadelesinde Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 121-110'luk skorla mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek, konferans finaline yükseldi. Minnesota'da Julius Randle 29 sayı, Anthony Edwards da 22 sayı, 12 asistle double double yaptı. Warriors'ta ise Brandin Podziemski 28 sayı, Jonathan Kuminga 26 sayı ve Jimmy Butler da 17 sayıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets eşleşmesinin galibi oynayacak.

Boston Celtics, 2. galibiyetini aldı, seriyi uzattı

Doğu Konferansı yarı final 5. karşılaşmasında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği New York Knicks'i 127-102'lik skorla yenerek seriyi 3-2'ye getirdi. Boston'da Derrick White 34 sayı, Jaylen Brown da 26 sayı, 12 ribaund ile ön plana çıktı. New York'ta ise Josh Hart 24 sayı, Jalen Brunson da 22 sayıyla müsabakayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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