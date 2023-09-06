Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

SİVAS - Sivas'ta başlayan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu organizesinde yapılan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 75 ilden 5 bin sporcu katılım sağlıyor. Bu kapsamda salı günü başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra halk oyunları ekibi gösteri sundu. Açılış seremonisinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, konuşma yaptı. Tunç, tüm sporculara başarılar dileyerek şampiyonanın sakatlıksız geçmesini temenni etti.

Metin Şahin: "Şampiyonanın başarılı geçmesini diliyorum"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise, şampiyonanın başarıyla geçmesini temenni ederek, "Bugün burada bir festival yaşanıyor. Bu festival belki de geleceğin şampiyonlarını buradan hazırlayıp götürecek. Türk tekvandosu Dünyanın, Avrupa'nın bir numarasıdır şu anda. Çocuklar bu maçlar sizin için bir iddia değil. Geleceğe yönelik çalışmalardır. Çalışmaya devam edin, çalıştıkça büyüyeceksiniz. Bu şampiyonun başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

Hilmi Bilgin : "8 bin kişiye ev sahipliği yapıyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Şu anda şehrimize yaklaşık 8 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada mücadele eden sporculara başarılar diliyorum. İlimiz birçok şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada dereceye giren sporcuları da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Sivas Vali Vekili İhsan Maskar'a, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ve il protokolüne plaket takdim etti. Vali Vekili Maskar ile Belediye Başkan Bilgin, bazı kategorilerde dereceye giren sporculara madalya verdi.