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Minik hentbolcuların Türkiye şampiyonası Aydın'da başladı

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Aydın’ın Söke, Kuşadası ve Germencik ilçelerinde düzenlenen Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası’nın açılışı yapıldı. 28 Haziran-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında sürecek organizasyonda farklı illerden minik sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Germencik ilçelerinin ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası, Aydın'da başladı. 28 Haziran-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Söke, Kuşadası ve Germencik ilçelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonanın açılış töreni, Söke İlçe Spor Salonu'nda düzenlendi. Açılış programına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen minik sporcuların mücadele edeceği organizasyonda, kız ve erkek takımları şampiyonluk için sahaya çıkacak. Bir hafta boyunca devam edecek şampiyonada müsabakalar Söke, Kuşadası ve Germencik'teki spor salonlarında oynanacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, organizasyona katılan tüm takımlara başarı dilekleri iletilirken, şampiyonanın centilmence ve fair-play ruhu içerisinde geçmesi temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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