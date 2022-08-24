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Minikler Futbol Turnuvası başladı

Spor Haberleri

Minikler Futbol Turnuvası başladı

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. U-11 ile U-12 yaş gruplarının yer aldığı turnuvada 11 takım mücadele ediyor.

Derbent Stadı'nda düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. İlk karşılaşmada Eşmespor - Fatih Sultan Mehmetspor Kulübü ile Suadiyespor - Şirinsulhiyespor karşı karşıya geldi.

Minikler Futbol Turnuvası'nda A grubunda 6, B grubunda da 5 takımın mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alacak olan takımlar yarı finale yükselecek. Turnuvadaki maçlar 25'er dakikadan iki devre halinde oynanırken, devre aralarındaki molalar 8 dakika olarak belirlendi. Takımlar sahada 8 kişiden oluşan kadrolarıyla mücadele ediyor.

Minikler Futbol Tunuvası'nın açılış maçında Fatih Sultan Mehmetspor Kulübü rakibi Eşmespor'u 7-0 mağlup ederken, Şirinsulhiyespor rakibi Suadiyespor'u 2-1 mağlup etti. Karatepespor, Uzunçiftlik Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Kartepe Belediyespor, rakibi Arslanbey Gençlerbirliğispor'u 3-0 mağlup etti. Günün son maçında Derbentspor,

Sarımeşespor'u 4-3 yendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Sultan Mehmet Derbent Futbol Spor Haberler

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