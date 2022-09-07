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Minik tekvandocuların sertifika sevinci

Spor Haberleri

Minik tekvandocuların sertifika sevinci

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları yaz dönemi tekvando branşında minik sporcular sertifikalarını aldı.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları yaz dönemi tekvando branşında minik sporcular sertifikalarını aldı.

Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de katıldı. Yaz dönemi boyunca disiplinli bir şekilde spor okuluna devam eden minikler, aileleriyle birlikte sertifikalarını aldı. Antrenör İsa Şahin gözetiminde antrenman yapan yaklaşık 150 minik sporcu, sertifikalarını İl Müdürü Er'in elinden almanın mutluluğunu yaşadı. Sertifika töreni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve minik sporcuların fotoğraf çekinmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdulselam Er Eskişehir gençlik Spor Haberler

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