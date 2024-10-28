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Minik atlete "Yaşın küçük" diyip madalyasını vermediler

Minik atlete
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Antalya Kaş'taki maratonda yarışan 10 yaşındaki lisanslı atlet Öykü Zeynep Çankaya'nın ödülü, yaşının küçük olması gerekçe gösterilerek verilmedi. Yarışma kaydı için 1200 lira ödeyen ve resmi yarış listesinde yer alan Çankaya, 160 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkuru kadınlarda ikinci olarak bitirdi. Ancak ödül töreninde adı anons edilmesine rağmen kürsüye çıkamadı.

Öykü Zeynep Çankaya hafta sonu anne babasıyla yaşadığı Bodrum'dan yarı maratona katılmak için Kaş'a gitti. Organizasyona parasını ödeyip, kaydını yaptırdı.

MADALYASINI ALAMADI

Adı resmi yarış listesinde yer alan Zeynep, 160 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkuru kadınlarda ikinci olarak bitirmeyi başardı. Ancak ödül töreninde adı anonslanmasına rağmen kürsüye çıkamadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Zeynep'in ailesi ve antrenörü Fatma Özkan yarışmanın organizatörü Polat Dede ile görüştü. Dede; "Yarışabilir ama 18 yaşından küçük olduğu için yönetmeliğe göre madalya vermiyoruz, kürsüye çıkamaz, gidin istediğiniz yere şikayet edin" dedi. Anne Meryem Çankaya "Ödüllendireceklerine cezalandırıyorlar. Bir sporcu kolay yetişmiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (8)

sedat :

Tam bizlik hareket. Şaşıranın aklına şaşarım.

83
1
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Şenol:

Rezillik

36
1
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DODOK DODOK:

Çocuk bu yaşta böyle bir travmayla karşılaştı... yazıklar olsun...

35
1
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Mehmet Yarba:

Akıl yaşta değil, baştadır. Kuralını unutmuşlar anlaşılan.

13
0
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selim kuşbey:

Niye şaşırdınız..

7
0
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Hakan Kalkan:

Kayıt parasını alırken yaşı küçük dememişler; ilginç….!!

7
0
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SERHAT KOCAKAYA:

yarışmaya kaydını neden aldılar? kayıt alınırken bu kız aynı yaşta değilmiydi üstelik küçücük bir kız 6 km de 2. olmul büyükler içinde bence altın ?? hak etmiş

2
0
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ERKAN ÜNAL:

Yarışma kaydı olan 1200 lirayı alırken bunu çocuğa söyledilerse problem yok tabiki yarışırsın fakat ödül ve kürsüye yaşından dolayı çıkamazsın dedilerse sorun yok.yasi küçük olduğu için bu parayı çocuktan aldıkları için aldıkları paranın 100 misli para cezası uygulamalılar,adalet uygulanmalı

0
0
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