Haberler

Milyonların beklediği maçta sorun çıktı

Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin ile İspanya arasında oynanması planlanan Finalissima maçı, stat konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya. İspanyol basınından COPE'un haberine göre Arjantin Milli Takımı, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynamayı reddetti. Taraflar arasında stat konusunda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Arjantin ile İspanya arasında oynanması planlanan Finalissima karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Maçın oynanacağı stat konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin gündeme geldiği öne sürüldü.

ARJANTİN, BERNABEU'YU İSTEMİYOR

İspanyol basınından COPE'un haberine göre Arjantin Milli Takımı, Finalissima maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanmasına sıcak bakmıyor. Arjantin cephesinin bu statta oynamayı reddettiği belirtildi.

Taraflar arasında stat konusunda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor