Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
Arjantin ile İspanya arasında oynanması planlanan Finalissima maçı, stat konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya. İspanyol basınından COPE'un haberine göre Arjantin Milli Takımı, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynamayı reddetti. Taraflar arasında stat konusunda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
ARJANTİN, BERNABEU'YU İSTEMİYOR
İspanyol basınından COPE'un haberine göre Arjantin Milli Takımı, Finalissima maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanmasına sıcak bakmıyor. Arjantin cephesinin bu statta oynamayı reddettiği belirtildi.
Taraflar arasında stat konusunda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.