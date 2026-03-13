Milyonların beklediği maçta sorun çıktı

Arjantin ile İspanya arasında oynanması planlanan Finalissima karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Maçın oynanacağı stat konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin gündeme geldiği öne sürüldü.

ARJANTİN, BERNABEU'YU İSTEMİYOR

İspanyol basınından COPE'un haberine göre Arjantin Milli Takımı, Finalissima maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanmasına sıcak bakmıyor. Arjantin cephesinin bu statta oynamayı reddettiği belirtildi.

Taraflar arasında stat konusunda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.