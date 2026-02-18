Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

TRT'nin Galatasaray– Juventus karşılaşmasında yaşanan canlı yayın kesintisi kamuoyunda tartışma yarattı. Kurumun yeni canlı yayın araçları için yaklaşık 50–55 milyon dolar harcadığı ve teknik arızanın bu sistemden kaynaklandığı iddiaları gündeme geldi.

YAYIN HAKLARI SONRASI MALİYET TARTIŞMASI

TRT'nin 2024–2027 döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını satın almasının ardından başlayan maliyet tartışmaları, Galatasaray– Juventus maçındaki krizle yeniden alevlendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan teknik aksaklık, kurumun son dönemde yaptığı yüksek bütçeli teknik ekipman yatırımlarını gündeme taşıdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında TRT'nin ana yayın kamerasında kesinti yaşandı. Yayın bir süre futbolcuların tünele girişini gösteren kameradan verildi. Ana kameraya dönüldüğünde ise bu kez skor ve süre bilgisi ekrana yansımadı. Olayla ilgili TRT'den resmi bir açıklama yapılmadı.

50–55 MİLYON DOLARLIK YATIRIM İDDİASI

İddialara göre TRT, daha önce kullandığı Sony ve Hitachi gibi markaların dışında bir sisteme geçti. Grass Valley firmasından kameralar satın alındığı, canlı yayın kamyonlarının ise Almanya merkezli Broadcast Solutions şirketinden temin edildiği öne sürüldü. Söz konusu mobil prodüksiyon araçları için yaklaşık 55 milyon dolar harcandığı iddia edildi.

Ayrıca TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın kurum içinde doğrudan alım yetkisini kullanan ilk genel müdür olduğu ileri sürüldü. Kamuoyu, Galatasaray–Juventus maçında yaşanan yayın kesintisine ilişkin TRT'den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.