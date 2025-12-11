Haberler

Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan 20 kişi Metris Cezaevi'nden Marmara Cezaevine sevk edildi. Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın aynı koğuşa alındığı belirtildi.

  • Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş, bahis ve şike soruşturmasında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.
  • Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş, Marmara Cezaevi'nde aynı koğuşa alındı.

Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen 20 kişi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

SİLİVRİ'DEKİ MARMARA CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan isimler, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Futbol camiasını yakından ilgilendiren soruşturmada, toplam 20 kişi Metris'ten Silivri'ye yollandı.

MERT HAKAN VE METEHAN BALTACI AYNI KOĞUŞTA!

Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Marmara Cezaevi'ne gönderilen tutuklular arasında spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimler var. Haberde, Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu ve kaptanı olan Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'ın savunmadaki genç yeteneği Metehan Baltacı'nın aynı koğuşa alındığı ve birlikte kalacakları belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
