Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap
Fenerbahçe'nin Stuttgart ile karşılaştığı maçın son anlarında İsmail Yüksek, rakip futbolcu Deniz Undav'ın 'sus' işaretine karşılık olarak ''Tabelaya bak. 1-0. Şimdi sen sus'' şeklinde yanıt verdi. Bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup etti.
MAÇIN SON ANLARINDA GERGİNLİK
Fenerbahçe-Stuttgart karşılaşmasının son dakikalarında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Stuttgart'ta forma giyen Alman futbolcu Deniz Undav ile tartıştı. Deniz Undav'ın yaşanan tartışma sonrası İsmail Yüksek'e 'Sus' işareti yaptığı görüldü.
İSMAİL YÜKSEK'TEN CEVAP
İsmail Yüksek'ten de rakip futbolcu Deniz Undav'ın 'sus' işaretine karşılık hemen geldi. Milli oyuncu, 'Tabelaya bak. 1-0. Şimdi sen sus' şeklinde ifadeler yaparak Alman futbolcuya yanıt verdi. Bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu. Futbolseverler, İsmail'in yaptığı harekete destek gösterdi.
A MİLLİ TAKIMI REDDETMİŞTİ
Stuttgart forması giyen Deniz Undav, A Milli Futbol Takımı'ndan kendisine davet gelmesine rağmen ''Ben Kürdüm'' diyerek teklifi geri çevirmişti.