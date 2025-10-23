Haberler

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Stuttgart ile karşılaştığı maçın son anlarında İsmail Yüksek, rakip futbolcu Deniz Undav'ın 'sus' işaretine karşılık olarak ''Tabelaya bak. 1-0. Şimdi sen sus'' şeklinde yanıt verdi. Bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3.
  • haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav ile maçın son dakikalarında tartıştı.
  • Deniz Undav, tartışma sonrası İsmail Yüksek'e 'sus' işareti yaptı.
  • İsmail Yüksek, Deniz Undav'a 'Tabelaya bak.
  • 1-0.
  • Şimdi sen sus' diyerek yanıt verdi.
  • Deniz Undav, A Milli Futbol Takımı davetini 'Ben Kürdüm' diyerek reddetti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup etti.

MAÇIN SON ANLARINDA GERGİNLİK

Fenerbahçe-Stuttgart karşılaşmasının son dakikalarında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Stuttgart'ta forma giyen Alman futbolcu Deniz Undav ile tartıştı. Deniz Undav'ın yaşanan tartışma sonrası İsmail Yüksek'e 'Sus' işareti yaptığı görüldü.

İSMAİL YÜKSEK'TEN CEVAP

İsmail Yüksek'ten de rakip futbolcu Deniz Undav'ın 'sus' işaretine karşılık hemen geldi. Milli oyuncu, 'Tabelaya bak. 1-0. Şimdi sen sus' şeklinde ifadeler yaparak Alman futbolcuya yanıt verdi. Bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu. Futbolseverler, İsmail'in yaptığı harekete destek gösterdi.

A MİLLİ TAKIMI REDDETMİŞTİ

Stuttgart forması giyen Deniz Undav, A Milli Futbol Takımı'ndan kendisine davet gelmesine rağmen ''Ben Kürdüm'' diyerek teklifi geri çevirmişti.

500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmet Han:

penaltıdan attığın golle mi seviniyorsunuz ..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıharuntercanlioglu:

niye gol sayilmiyomu

yanıt32
yanıt0
Haber Yorumlarıkazim.cangi:

it köpek.. sen kimsin !

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Anana attıklarımız varken bu gole sevinmiyoruz tabi ki :))) A... K...N Oğlu Han

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıPikachu hd:

liverpol maçındada roveşata golünüz vardı değil mi amed

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahimse44:

aboww ne kapak yaptın dayı

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Manası çok derin bir hareket :))

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIlhan Kaya:

Ben adama bilezik gibi geçiririm demek :))

yanıt0
yanıt0
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
