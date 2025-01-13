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Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu

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Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışan ve Fenerbahçeli olduğunu söyleyen İlter Kapıcı, 500 bin TL değerindeki Galatasaray sorusuna cevap veremedi ve yarışmadan çekildi. Sorulan soru "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" idi ve doğru cevap "Maradona" şıkkıydı.

Kim Milyoner Olmak İster? programına 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu damga vurdu. Soruya cevap veremeyen ve yarışmadan çekilen yarışmacı 200 bin lira daha kazanma fırsatını kaçırdı.

Sorulan Galatasaray sorusu, "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" şeklindeydi.

A- Maradona
B- Messi
C- Pele
D- Platini

A ve D şıkları arasında kalan Kapıcı, yarışmadan çekildi. Yarışmacı soruyu cevaplasaydı "D şıkkı Platini" cevabını vereceğini belirtti.

Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu

Ancak sorunun doğru cevabı "A- Maradona" şıkkıydı. Maradona'lı Sevilla, Galatasaray ile 1993'te özel maçta karşı karşıya gelmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu

Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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