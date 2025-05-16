Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığından dolayı bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcudan iyi haber geldi.

GÜNLERDİR HASTANEDEYDİ

20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Mert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.