Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
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Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği nadir bir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 20 gün süren hastane tedavisi sonrasında Yandaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığından dolayı bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcudan iyi haber geldi.

GÜNLERDİR HASTANEDEYDİ

20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu

Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Mert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGalactic Konsey:

Futbolcudan başka her şeysin, inşaAllah tez zamanda Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin gündeminden düşlersin unutulmamak üzere..

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