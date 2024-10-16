Üye Girişi
Haberler

Milot Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 7-10 gün sahalardan uzak kalacak olan yıldız futbolcu, Konyaspor ve Lyon maçlarını kaçıracak. Rashica'nın Galatasaray derbisine ise yetişmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.

Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Futbolcumuz Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

NE KADAR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK?

28 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığı nedeniyle 7-10 gün sahalardan uzak kalacak. Rashica, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu hafta sonunda oynanacak Konyaspor maçını ve gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon karşılaşmasını kaçıracak. Kosovalı yıldızın, 28 Ekim'de Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan derbide ise hocasının şans vermesi halinde sahadaki yerini alması bekleniyor.

Milot Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Milot Rashica Galatasaray Konyaspor Beşiktaş Kosova Futbol Spor Lyon Ödem

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Gıda teröristlerinin vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz

Gıda teröristlerinin en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi? Şamil Tayyar Destici'ye ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor? Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Ekim Selçuklu, Meram, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı? Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir? Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe? 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.