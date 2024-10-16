Milot Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.

Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Futbolcumuz Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

NE KADAR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK?

28 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığı nedeniyle 7-10 gün sahalardan uzak kalacak. Rashica, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu hafta sonunda oynanacak Konyaspor maçını ve gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon karşılaşmasını kaçıracak. Kosovalı yıldızın, 28 Ekim'de Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan derbide ise hocasının şans vermesi halinde sahadaki yerini alması bekleniyor.