Milot Rashica Beşiktaş'taki İlk Golünü Eyüpspor'a Attı

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü Eyüpspor ağlarına attı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 20. dakikada Milot Rashica ve 90'da Immobile'den geldi. 28 yaşındaki futbolcu, böylelikle bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8. maçında ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Eyüpspor müsabakasından önce Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2, Süper Kupa'da da 1 mücadelede ter döken Kosovalı oyuncunun, 3 asisti bulunuyordu. - İSTANBUL