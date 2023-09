Milot Rashica: Beni en çok isteyen ve en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş'tı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, "Gelen teklifler arasında beni en çok isteyen ve benim en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş'tı" dedi.

Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Türkiye'de olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdim, oradaki herkesle de gayet iyi anlaştım. Elimden geleni yaptım, sezon sonu da bir şampiyonluk yaşadım ancak kiralık bir futbolcuydum. Sözleşmem sona ermişti. Ben de profesyonel bir futboluyum, benim işim ve kariyerim bu. Bir sonraki adımı her zaman düşünmem gerekiyor. Gelen teklifler arasında beni en çok isteyen ve benim en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş'tı. Görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

"PES ETMEYEN VE MÜCADELEYİ BIRAKMAYAN BİR RASHICA İZLEYECEKLER"

Siyah-beyazlı takıma goller ve asistlerle katkı sağlamak istediğini aktaran Rashica, "Her şeyden öte takımımızın iyi bir sezon geçirerek, bu yolun sonunda da sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmasını diliyorum. Her zaman her şey iyi gitmeyebilir ancak az önce sizin de söylediğiniz gibi saha için son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir futbol anlayışım var ve bu yüzden takımımız da taraftarlarımız da emin olabilirler ki o anki durum her ne olursa olsun son düdük çalana kadar pes etmeyen ve mücadeleyi bırakmayan bir Rashica izleyecekler" diye konuştu.

"AMCAM FUTBOL ÖYKÜMDE SAHİDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Futbola nasıl başladığını anlatan Kosovalı hücum oyuncusu, şunları kaydetti:

"Babamın ağabeyi, benim de tek amcam ve bizim için de ailenin büyük ağabeyi gibidir. On altı yaşıma kadar onunla büyüdüm, aynı evde yaşıyorduk. Şu anda kendisi ailesiyle birlikte Norveç'te yaşıyor ancak her gittiğim yere gelir ve maçlarımı takip eder, izler. Desteğini hep sürdürüyor ve oynadığım futbolla bir hayli ilgili. Elbette en başında hiçbirimiz bu seviyelere geleceğimi tahmin edemezdik ancak bugün bu noktada olmamda onun payı ve desteği çok fazladır. Öte yandan olumlu yönlerimi de geliştirmem gereken yönleri de hep söyledi bana. O yüzden amcam futbol öykümde sahiden çok önemli bir yere sahip."

"BEŞİKTAŞ'TA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunun altını çizen tecrübeli futbolcu, "Durum böyle olunca haliyle ben de büyük adaptasyon sorunları yaşamadım ve insanların beni karşılayışı bir hayli güzel oldu. Geldiğim ilk andan itibaren her şey güzel gidiyor. Tesisimiz, şartlarımız, stadyumumuz, taraftarlarımız… Her şey çok iyi ve ben de Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

"SAVAŞ DÖNEMİNDE BİRKAÇ AYLIĞINA EVİMİZİ, YURDUMUZU TERK ETMEK ZORUNDA KALMIŞTIK"

90'lı yıllarında sonunda yaşanan Kosova'nın bağımsızlık savaşı dönemine değinen Rashica, çok zor yılların yaşandığı belirterek, "Savaş döneminde birkaç aylığına evimizi, yurdumuzu terk etmek zorunda kalmıştık. Arnavutluk'a gitmiştik, orada da aile bireylerimiz mevcuttu. Hepimiz için, tüm Yugoslavya ülkelerinde yaşayan halklar için çok zor bir süreçti. Tüm ailemiz aynı anda aynı yerde olamıyorduk. Zaman zaman babamın nerede, nasıl bir durumda olduğunu bilmediğim zamanlar dahi yaşamıştık. Hayatta mıydı, yoksa başına bir şey gelmiş miydi bunu bile bilmiyorduk. Ailemiz çok bölünmüştü. Büyük ve zor bilinmezliklerle yaşadığımız bir dönemdi. Bir süre sonra tüm aile bir araya gelerek Kosova'ya döndüğümüzde ise her yer yıkılmıştı. Bildiğimiz, tanıdığımız memleketimiz artık yoktu ancak yine de oralıydık. Sıfırdan başlamamız gerekti, her şeye sıfırdan başladık ve neyse ki hayatı yeniden yoluna koymayı başardık. Biz yine de şanslı olanlar arasındaydık çünkü yakınlarını kaybeden ve hatta hayatta olup olmadığını, bir mezarının bile olup olmadığını bilmeyen binlerce insan var. Biz en azından her birimiz hayatta ve bir arada kalabilmeyi başarmıştık. Coğrafyadaki tüm insanlar için çok zordu, ailelerini kaybeden birçok insan var" şeklinde konuştu.

"GEÇEN SEZON RAKİP OLARAK STADIMIZDA FORMA GİYDİM VE ATMOSFER MÜTHİŞTİ"

Beşiktaş Stadı'ndaki tribün atmosferini değerlendiren Rashica, şöyle devam etti:

"Evet, bence bu detay bir hayli önemli çünkü maç her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir ancak siz elinizden gelenin fazlasıyla ekibinize destek olmak zorundasınız. Her zaman skor lehinize olmayabilir ancak maç sona erdiğinde, her şeyi sahada bırakarak takımınıza fayda sağlayacak analizleri yapmanız gerekiyor. Mücadeleciyim, genel anlamda pes etmeyi sevmem zaten. Bu yüzden taraftarlarımızla bir hayli iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Umarım Beşiktaş taraftarlarına bahsettiğiniz mücadeleci kulüp efsaneleri kadar iyi bir futbol seyrettirebilirim. Öte yandan geçtiğimiz sezon rakip olarak stadımızda forma giydim ve atmosfer müthişti, kulakları sağır edebilecek kadar yüksek bir gürültü vardı. Kaldı ki Beşiktaş taraftarlarının kırdığı desibel rekorlarını da herkes biliyor. Bu yüzden daha önce rakip takım formasıyla çıktığım bu statta, şimdi Beşiktaş formasıyla oynayabilmek benim için şahane bir duygu. Beşiktaşlı taraftarların o büyük gürültüyle bizlerin arkasında olduklarını bilerek futbol oynayacağız ve bu güzel bir duygu."

"UMARIM HER MAÇ TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDEBİLİRİZ"

Siyah-beyazlı taraftarların geldiği ilk günden bu yana kendisine destek verdiğini kaydeden Rashica, "Geldiğim ilk günden beri desteklerini hissediyorum. Taraftarlarımıza ve takımımıza yardımcı olmak adına elimden geleni yapacağım. Umarım her maç onları mutlu edebiliriz. Beşiktaşlı taraftarların takımlarına verdiği desteği tüm dünya biliyor ve gıpta ile izliyorlar haliyle onlardan destek vermelerini rica etmeyeceğim, bugüne kadar yaptıklarını bundan sonra da yapmaları bizlerin de sahada elimizden geleni yapmamız adına yeterli olacaktır. Umarım, bu sezonun sonunda hep birlikte şampiyonluk kupasına uzanır ve kutlamalar yaparız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu, Portekizli Cristiano Ronaldo'yu örnek aldığını sözlerine ekledi.