A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı biletleri tükendi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre ile oynayacağı maçın biletlerinin tükendiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri, maçın oynanmasına 46 gün kala tükendi. Yoğun ilgi gösterilen müsabakanın bütün biletlerinin kısa sürede satışının tamamlanması, millilerimize verilen desteği bir kez daha ortaya koydu. A Erkek Milli Takımımıza gösterdikleri ilgi ve destek için tüm halkımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

