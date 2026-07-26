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Türkiye’den Avrupa Kano Şampiyonası’nda 4 Madalya

Türkiye’den Avrupa Kano Şampiyonası’nda 4 Madalya
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Türkiye, Macaristan’daki Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Sprint Şampiyonası’nı 4 madalyayla tamamladı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı 500 metre finalinde gümüş madalya kazanarak Türkiye kano tarihinde bir ilke imza attı. Rahmi Kaan Karahan ise K1 genç erkekler 1000, 500 ve 200 metrede üç bronz madalya elde etti.

Türkiye, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Sprint Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Szeged kentindeki organizasyonda 38 ülkeden 759 sporcu mücadele etti.

Milli sporculardan Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metre finalinde gümüş madalya kazandı.

Resul Aydın bu sonuçla Türkiye kano tarihinde bu kategoride Avrupa şampiyonalarında gümüş madalya alan ilk sporcu oldu.

Rahmi Kaan Karahan ise şampiyonada 3 bronz madalya elde etti. Rahmi Kaan, K1 genç erkekler 1000, 500 ve 200 metre kategorilerinde üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Kaynak: AA
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