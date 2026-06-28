Haberler

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 3 Arjantin: 2

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 2-0 geriye düştüğü maçta Arjantin'i 3-2 mağlup etti. Milliler, ikinci haftadaki son maçında yarın Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Arjantin'i 3-2 mağlup etti. Milliler, ikinci haftadaki son maçında yarın TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Türkiye : Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Kaan, Matic, Cafer, Mirza, Hilmi)

Arjantin: de Cecco, Vicentin, Loser Bruno, Gomez, Martinez Franchi, Zerba, Massimino (L) (Ramos, Giraudo, Kukartsev, Diaz, Pages, Palonsky)

Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16

Süre: 130 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğinde! ABD'den İran'a yeni saldırı

Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğinde! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı

Asya'nın turizm cennetinde vahşet! Genç kızın cesedi bavuldan çıktı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı

İYİ Parti’nin mitinginde sürpriz isim!
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Tıp öğrencisinin yurt odasında sır ölümü! O ihtimal üzerinde duruluyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama