Milli yüzücüler, Slovenya'da 27 madalya kazandı
Türk milli yüzücüler, Slovenya'daki CECJM Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu.
Milli sporcular, Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Meet (CECJM) Yüzme Şampiyonası'nda 27 madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'daki organizasyonda milliler, 7 altın, 12 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Erkeklerde 194 puanla 1'inci, kadınlarda 111 puanla 4'üncü sırada yer alan milli takım, genel klasmanda da 1'inci oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan