Haberler

Milli yüzücüler, Slovenya'da 27 madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk milli yüzücüler, Slovenya'daki CECJM Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu.

Milli sporcular, Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Meet (CECJM) Yüzme Şampiyonası'nda 27 madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'daki organizasyonda milliler, 7 altın, 12 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Erkeklerde 194 puanla 1'inci, kadınlarda 111 puanla 4'üncü sırada yer alan milli takım, genel klasmanda da 1'inci oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı

İstilacı dev çekirge yetkilileri alarma geçirdi: Son durum ne?
Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu

Her gün bir parçası çalınıyordu, çözümü böyle buldu
Edis Lollapalooza'da halay çekti: Dünya sahnesinde Türk rüzgarı

Edis Lollapalooza'da halay çekti: Dünya sahnesinde Türk rüzgarı
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü