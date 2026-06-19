Milli yüzücülerden Sırbistan'da Comen Kupası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya
Sırbistan'da düzenlenen 2026 Comen Kupası'nda milli yüzücüler, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Kuzey Set, 400 metre karışıkta 15 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Milli yüzücüler, Sırbistan'da düzenlenen 2026 Comen Kupası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden organizasyonda milli yüzücülerden Kuzey Set, erkekler 400 metre karışıkta 4.27.67'lik derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı.
Organizasyonda ay-yıldızlı yüzücülerden Deniz Kaan Eryol, erkekler 200 metre sırtüstü yarışında 2.04.22'lik derecesiyle altın, Alara Gökalp ise kadınlar 400 metre serbest yarışında 4.17.80'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Sarp Barkın Hasay, Emir Bartu Özcan, Ayşe Nazlı Sönmez ve Damla Maviler'den oluşan 4x50 metre karışık bayrak takımı da 1.48.63'lük derecesiyle altın madalyaya ulaştı.
2026 Comen Kupası, 21 Haziran'da sona erecek.