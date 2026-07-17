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Milli yüzücüler, Bulgaristan'da 31 madalya kazandı

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Milli yüzücüler, Bulgaristan'daki Balkan Gençler Atlama Şampiyonası ve Sofya Atlama Kupası'nda toplam 31 madalya elde etti.

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Gençler Atlama Şampiyonası ve 13. Sofya Atlama Kupası'nda 31 madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Sofya'da sona eren organizasyonlarda milli takım, 8 altın, 7 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 31 madalya kazandı.

Milli sporcular, Balkan Gençler Atlama Şampiyonası'nda genel tasnifte ikinci, Grup B'de üçüncü ve Grup C'de şampiyon oldu.

Türkiye, 13. Sofya Atlama Kupası'nda ise genel tasnif, büyük kadınlar ve Grup E erkekler kategorilerini şampiyon tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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