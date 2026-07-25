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Milli yüzücü "telefona ara verdi" başarıya ulaştı

Milli yüzücü 'telefona ara verdi' başarıya ulaştı
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- Milli yüzücü Derin Çelikkanat: "Yüzmeye başlamadıktan sonra yarışlar ve antrenmanların yoğunluğu nedeniyle telefonuma ara verdim ve başarıya ulaştım"

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporunda kısa sürede milli takıma yükselen 16 yaşındaki Derin Çelikkanat, "telefonundan uzak durmaya" karar vermesinin ardından sporda başarıya ulaştığını söyledi.

Derin, 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne dedesinin yönlendirmesiyle katılarak kariyerine başladı.

Kısa sürede hem kilo veren hem de yeteneğiyle dikkati çeken Derin, antrenör Can Şerifoğlu yönetiminde katıldığı yarışmalarda 4 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği dahil olmak üzere 25 madalya kazandı.

Milli takıma geçen yıl girmeyi başaran ve Akdeniz Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmayı hedefleyen Derin, AA muhabirine azmi ve kararlılığı ile kısa sürede yüzmeyi öğrendiğini ifade etti.

Hedef Akdeniz Oyunları

Uzun mesafe yüzücüsü olduğunu dile getiren Derin, "14 yaş kategorisinde 1500 metre Türkiye Şampiyonluğum var. 400 ve 800 metre kategorisinde Türkiye üçüncülüğüm var. Paletli yüzmede de 400 metre ve 200 metre çift paletlide hem Türkiye Şampiyonu olup hem de bu sezon 14 Türkiye rekoru kırdım. 400 metre çift palette Avrupa ikincisi oldum." dedi.

Bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu anlatan Derin, "Akdeniz Olimpiyatları var 29 Ağustos'ta. Hedef Akdeniz Olimpiyatlarında birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Başarısını telefonundan uzak durarak yakaladığını vurgulayan Derin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzmeye başladıktan sonra yarışlar ve antrenmanların yoğunluğu nedeniyle telefonuma ara verdim ve başarıya ulaştım. Gençler sporla ilgilensin. Bir spor dalınla ilgilensinler. Telefon bağımlılığından uzak dursunlar. Uzak durmasaydım bu başarıya asla ulaşamazdım."

Kaynak: AA
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