Milli Yüzücü Özgür Yonca'nın Hedefleri: Akdeniz Oyunları ve Olimpiyatlar

Astım ve alerjik hastalıklar nedeniyle doktorunun yönlendirmesiyle 4 yaşındayken yüzmeye başlayan milli yüzücü Özgür Yonca, ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için günde çift antrenman yapıyor.

Profesyonel sporculuğa 8 yaşındayken adım atan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Yonca (18), yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda çok sayıda derece elde etti.

Yaklaşık 2 yıl önce milli takıma seçilen Yonca, antrenörü Eray Açıkgöz eşliğinde haftada 6 gün çift idman yapıyor. Milli yüzücü, önce gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'ndan madalya kazanmayı, ardından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Özgür Yonca, AA muhabirine yüzmeyi çok sevdiğini ve 14 yıldır bu branşta devam ettiğini anlattı.

Yüzmeye doktor tavsiyesiyle başladığını hatırlatan Yonca, "Alerjik bronşitim olduğu için yüzmeyi doktor tavsiye etmişti, o zamandan beri devam ediyorum. İlk başlarda özel antrenör tuttuk, daha sonra kulüplerden devam etti." dedi.

Yonca, 8-9 yaşlarındayken omzunda ödem oluştuğunu ve yaklaşık 1 ay sudan uzak kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Fizyoterapiyle beraber yavaş yavaş iyileşip tekrar yüzmeye devam ettim. İlk milli takım deneyimimi 2023 yılında yaşamıştım. İlk önce Edirne, ondan sonra Bulgaristan ve Karadağ'a gittim. En son bu yıl düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4x200 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandık. Türkiye'de birçok ülke şampiyonluğu, Türkiye derecesi elde ettim. Avrupa Gençler üçüncülüğü, arkasından Dünya Gençler Şampiyonası'na katıldım orada da 8'inci oldum. Bundan sonraki hedefimde önümüzdeki sezon için Akdeniz Oyunları ve 'hayalim' diyebileceğim olimpiyatlar var."

Eray Açıkgöz: "2028'e yoğun bir programla hazırlıklar oluşturup kamplarımızı belirledik"

Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Sorumlusu ve Teknik Kurul Üyesi Eray Açıkgöz de Özgür Yonca ile 5 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Yonca'nın çok disiplinli, kararlı ve hedefleri net bir sporcu olduğunu ifade eden Açıkgöz, haftanın 6 günü çift idman yaptıklarını belirtti.

Açıkgöz, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için bir program belirlediklerini ve bunun için yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır birlikte olmamızın da büyük bir avantajı var. Yıldız kategorisinden gençlere geçişi gençlerden de şimdi artık büyüklere, ki büyüklerin en büyük organizasyonu dünya üzerindeki olimpiyat 2028 organizasyonu için önümüzde 3 yıllık bir süreç var. Yine ara hedeflerimiz var. O ara hedefler içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonası, Akdeniz Oyunları var. Buralarda deneyim elde etmek istiyoruz. 2028'e yoğun bir programla hazırlıklar oluşturup kamplarımızı belirledik. Uluslararası müsabakalarda elde edeceği puanlarla olimpiyat yolunda emin adımlarla çalışmalarımıza başladık."