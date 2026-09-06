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İbrahim Burhan'dan Dünya Üçüncülüğü

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- İpek Su Ersan ve Cemil Cankat Er dünya 8'incisi, Su İnal dünya 12'ncisi oldu

Milli yüzücü İbrahim Burhan, Arjantin'de düzenlenen Gençler Dünya Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 kilometrede bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Santa Fe kentinde gerçekleştirilen organizasyonda İbrahim Burhan, 5 kilometre yarışını 56 dakika 38.50 saniyelik derecesiyle tamamlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Milli sporculardan İpek Su Ersan, 5 kilometrede 1 saat 1 dakika 15.50 saniyelik derecesiyle, Cemil Cankat Er ise 7,5 kilometrede 1 saat 23 dakika 44.10 saniyeyle dünya 8'incisi oldu.

Su İnal da 7,5 kilometreyi 1 saat 33 dakika 1.30 saniyede tamamlayarak dünya 12'nciliğini elde etti.

Kaynak: AA
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