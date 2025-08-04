Milli Yüzücü Bengisu Avcı, Ocean's 7'yi Tamamlama Hedefiyle Tsugaru Kanalı'nda Yüzüyor

Milli Yüzücü Bengisu Avcı, Ocean's 7'yi Tamamlama Hedefiyle Tsugaru Kanalı'nda Yüzüyor
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İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Tsugaru Kanalı'nda kulaç atan milli yüzücü Bengisu Avcı, güçlü akıntılarla mücadele ederek parkurun yarısına ulaştı. Ocean's 7'yi bitiren ilk Türk olma hedefiyle yola çıkan Avcı, zorlu etapları geride bırakıyor.

Dünyanın en büyük meydan okumaları arasında gösterilen Ocean's 7'yi bitiren ilk Türk olma hedefiyle pazartesi günü saat 22.30'da Tsugaru Kanalı'nda kulaç atmaya başlayan milli yüzücü Bengisu Avcı, dokuz saati geride bıraktı.

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 'Gelecek neden bir risk olsun ki' mottosuyla Kodomari'den suya giren milli yüzücü, parkurun yarısına ulaştı. Hızı, zaman zaman ve yer yer saatte 12 kilometreyi bulan ters akıntı, daha ilk metrelerde kendini hissettirdi. Bengisu Avcı, direkt Hokkaido'ya doğru yüzmek yerine önce akıntıyı soluna alıp saatler süren çabayla kanalın ortasına ulaştı. Bu bölümde adeta bir dağcı gibi dalgalara tutunarak ilerleyen milli yüzücü, saat sabah 07.00 sularında kanalın ortasına ulaştı. Burada ise etabın zor olan diğer yüzü kendini gösterdi. Bengisu Avcı, Tsugaru'nun güçlü akıntının sürükleme etkisini yenmek için mücadele etmeye başladı. En az üç saat rotada tutunmak için yüzecek Bengisu Avcı, ardından Hokkaido'ya doğru yönelecek.

2018 yılından bu yana Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı'nı geçen milli yüzücü, Tsugaru'yu bitirdiği taktirde Ocean's 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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