Haberler

Ahmet Mete Boylu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 200 metre serbest finalinde 1.45.68'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Ayrıca 18 yaş ve 19+ yaş kategorilerinde Türkiye rekorlarını kırdı.

Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 200 metre serbest finalinde mücadele eden Ahmet Mete Boylu, 1.45.68'lik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, elde ettiği dereceyle 18 yaş ve 19+ yaş kategorilerinde yeni Türkiye rekorlarının da sahibi oldu.

Şampiyonada erkekler 200 metre karışık yarı finalinde yarışan Emre Onuş ise 1.59.92'lik derecesiyle ikinci olarak adını finale yazdırdı.

Aynı branşta mücadele eden Kırhan Yılmaz da 2.02.97'lik derecesiyle organizasyonu Avrupa gençler 10'uncusu olarak tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı! Rakibine gol olup yağdılar
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor

Trump Air Force One ile dönmüyor! Üst üste sorulunca nedenini açıkladı
Fenerbahçe, Greenwood transferini bitirdi

Beklenen son!