Ahmet Mete Boylu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 200 metre serbest finalinde mücadele eden Ahmet Mete Boylu, 1.45.68'lik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, elde ettiği dereceyle 18 yaş ve 19+ yaş kategorilerinde yeni Türkiye rekorlarının da sahibi oldu.

Şampiyonada erkekler 200 metre karışık yarı finalinde yarışan Emre Onuş ise 1.59.92'lik derecesiyle ikinci olarak adını finale yazdırdı.

Aynı branşta mücadele eden Kırhan Yılmaz da 2.02.97'lik derecesiyle organizasyonu Avrupa gençler 10'uncusu olarak tamamladı.