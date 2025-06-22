Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na damga vurdu
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda takımlarıyla birlikte mücadele eden milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler, takımları adına yıldızlaştı. Kenan Yıldız, bugün oynan maçta takımı adına 3 gol atarken, Arda Güler de 1 gol kaydetti.
Amerika'da süren FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na Türk yıldızlar damga vuruyor.
KENAN YILDIZ'DAN 3 GOL
Serie A devi Juventus, grubunun ikinci maçında Wydad ile karşı karşıya geldi. Karşılamayı Torino ekibi, 4-1'lik skorla kazandı. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi ve maçın oyuncusu seçildi.
ARDA GÜLER DE BOŞ GEÇMEDİ
Real Madrid, grubunun ikinci maçında Meksika ekibi Pachuca ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hemen başında 10 kişi kalan Real Madrid, eksik mücadele etmesine rağmen devreye 2-0 önde girdi. Real Madrid'de ikinci golü Arda Güler kaydetti. Hızlı gelişen Real Madrid atağında ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız Arda Güler, sağ ayağıyla köşeye şutunda topu ağlarla buluşturmayı başardı.