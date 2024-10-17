Milli yıldızlar, Golden Boy Ödülü'nde finale kaldı

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport tarafından düzenlenen ve genç futbolcular için en prestjli ödül Golden Boy'da 2024 finalistleri açıklandı.

MİLLİ YILDIZLARIMIZ DA FİNALDE

25 kişilik listede milli futbolcularımızdan İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ve İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan Arda Güler de yer aldı.

25 KİŞİLİK LİSTENİN TAMAMI

25 kişilik listede şu isimler yer alıyor;

Lamine Yamal

Joao Neves

Warren Zaire-Emery

Alejandro Garnacho

Pau Cubarsi

Savio

Aleksandar Pavlovic

Kobbie Mainoo

Jorrel Hato

Leny Yoro

Jamie Bynoe-Gittens

Kenan Yıldız

Cristhian Mosquera

Adam Wharton

Arda Güler

Mathys Tel

Desire Doue

Oscar Gloukh

Samuel Omorodion

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon 10 numarayı sırtına geçiren Kenan Yıldız, Juventus formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 10 karşılaşmada görev yapsa da gol ya da asist katkısı veremedi.