Milli yıldızlar, Golden Boy Ödülü'nde finale kaldı
Golden Boy Ödülü'nde finale kalan genç futbolcular açıklandı. Milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da 25 kişilik listede yer aldı.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport tarafından düzenlenen ve genç futbolcular için en prestjli ödül Golden Boy'da 2024 finalistleri açıklandı.
MİLLİ YILDIZLARIMIZ DA FİNALDE
25 kişilik listede milli futbolcularımızdan İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ve İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan Arda Güler de yer aldı.
25 KİŞİLİK LİSTENİN TAMAMI
25 kişilik listede şu isimler yer alıyor;
- Lamine Yamal
- Joao Neves
- Warren Zaire-Emery
- Alejandro Garnacho
- Pau Cubarsi
- Savio
- Aleksandar Pavlovic
- Kobbie Mainoo
- Jorrel Hato
- Leny Yoro
- Jamie Bynoe-Gittens
- Kenan Yıldız
- Cristhian Mosquera
- Adam Wharton
- Arda Güler
- Mathys Tel
- Desire Doue
- Oscar Gloukh
- Samuel Omorodion
BU SEZONKİ PERFORMANSLARI
Bu sezon 10 numarayı sırtına geçiren Kenan Yıldız, Juventus formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 10 karşılaşmada görev yapsa da gol ya da asist katkısı veremedi.