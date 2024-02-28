Milli yıldız Melissa Vargas'ın son hali görenlerden tam not aldı

A Milli Voleybol Takımımızın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Melissa Vargas, sezon ortasında Çin'den, Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Omuz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Melissa Vargas, parkelere geri döndü. Takımıyla çalışmalara başlayan Vargas, yeni imajıyla da çok konuşuldu. Kısa sarı saçlarının ardından bu kez saçlarını ördüren Vargas'ın son hali beğeni yağmuruna tutulurken, 'savaşçı modu açtı' yorumları geldi.