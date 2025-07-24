Milli wushucu ikizler, antrenör anneleriyle dünya şampiyonluğu peşinde

Wushu sporcusu 18 yaşındaki ikiz kardeşler Ecrin ve Ceylin Çokhamur, antrenörlüklerini yapan anneleri Emel Çokhamur yönetiminde hazırlandıkları Dünya Şampiyonası'nda başarı kovalayacak.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler, çocuk yaşlarda başladıkları cimnastik sporunun ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerinde beğendikleri wushu sporuna yöneldi.

Anneleriyle 2015 yılında wushuya başlayan Çokhamur kardeşler, ulusal ve uluslararası birçok müsabakada derece elde etti.

Singapur'da geçen yıl düzenlenen 4. Dünya Taijiquan Şampiyonası'nda Ceylin dünya üçüncüsü, Ecrin ise dünya dördüncüsü oldu.

Ceylin ve Ecrin, son olarak 10-14 Temmuz'da Edirne'de düzenlenen "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde altın madalya kazandı.

Çokhamur kardeşler, antrenör annelerinin gözetiminde haftanın 6 günü yoğun ve disiplinli çalışmayla 14-20 Ekim'de Çin'de gerçekleştirilecek "10. Dünya Kung Fu Şampiyonası"nda ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyor.

"İkizimle uyum sağlıyoruz"

Milli wushucu Ecrin Çokhamur, AA muhabirine, wushunun eğlenceli olduğunu, kendini bu sporu yaparken rahat ve sağlıklı hissettiğini söyledi.

Geçen yıl 3 kategoride yarıştığını ve dünya dördüncülüğü elde ettiğini dile getiren Ecrin, "İkizimle derecelerimiz aynı seviyede, 9 yıldır birlikte wushu yapıyoruz. Kardeşimle birbirimize çok iyi uyum sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı orada okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu yüzden her gün yeterince çalışacağım." diye konuştu.

Milli wushu sporcusu Ceylin Çokhamur da ikiziyle aynı kategoride müsabakalara hazırlandıklarını, wushunun kendisini iyi hissettirdiğini ve bu sporu aile bireyleriyle yapmanın motive edici olduğunu kaydetti.

İkiziyle yarışmaktan gurur duyduğunu, anneleri sayesinde bu seviyeye geldiklerini belirten Ceylin, "Geçen yıl 3 kategoride yarıştım ve dünya üçüncüsü oldum. Benim için çok gurur vericiydi. İlerideki hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olup ülkemi gururlandırmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Emin adımlarla ilerliyoruz"

Antrenör ve uluslararası hakem 53 yaşındaki anne Emel Çokhamur ise kızlarıyla 10 yıl önce wushuya başladığını dile getirdi.

Kızlarının 4 yaşında cimnastikle spora başladığını aktaran Çokhamur, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisinde Çinli wushu grubu gösteri yapıyordu. O gösteriye denk geldik ve bu şekilde başlamaya karar verdik. Wushu aile sporu, birlikte yapılabiliyor. Kızlarım küçük olduğu için onlara destek olmak için, sporu sevdirmek için ben de başladım." dedi.

Çokhamur, dünya şampiyonası için haftanın 6 günü 6 saat çalıştıklarını, çalışmalara Çin'den gelen antrenörlerin de katıldığını anlattı.

Hakemliğin ve sporculuğun birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten Çokhamur, "Emin adımlarla ilerliyoruz. Yanlışları ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda ben de destek oluyorum. Taolu bölüm, bir form 4-5 dakika sürüyor ve 40 hareket olabiliyor. Bu doğrultu da emin adımlarla gitmek gerekiyor, doğru hareketleri yapabilmek lazım. Dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyoruz, hedefimiz bir sonraki aşamada olimpiyat şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Çokhamur, ailece spor yapmanın önemine değinerek, bunun hem aile bağları açısından hem de zamanın verimli değerlendirilmesi açısından faydalı olduğunu sözlerine ekledi.