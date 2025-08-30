Milli Voleybolcular Slovenya Maçında İyimser

Milli voleybolcular Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya maçını kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak Slovenya maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aslı Kalaç, organizasyonunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile E Grubu'nda yaptıkları maçların iyi geçtiğini ve set vermeden son 16 turuna yükseldiklerini anımsattı.

Üç maçı da kazanmanın kendilerine öz güven aşıladığını belirten Aslı Kalaç, "Şimdi sırada çok önemli maçlar var. Geri dönüşü olmayan maçlar diyebiliriz. Turnuvanın en önemli kısmına geldik. Bangkok'a geldiğimizden beri odağımız tamamıyla Slovenya maçı oldu. Umuyoruz ki o maçı da güzel atlatacağız. Slovenya maçını kazandığımız takdirde ABD-Kanada maçının kazananıyla eşleşeceğiz. İki tane kritik maçımız var. Onlar için hazırlanmaya başladık. Umuyorum o maçlarda da gülen taraf biz olacağız." diye konuştu.

Aslı Kalaç, organizasyona başlayan 32 takımdan set kaybetmeyen yoluna devam eden tek ülkenin Türkiye olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Çok çalıştık. Turnuvaya da iyi bir başlangıç yaptık. Milletler Ligi'nden Dünya Şampiyonası'na gelene kadar her gün antrenman yaptık. Antrenmandan sonra istatistikleri inceledik. Neye dikkat etmemiz gerektiğine çalışarak ilerledik. Bunun verimini de şu an alıyoruz. Umuyorum turnuva sonuna kadar maç maç daha da gelişeceğiz. Çünkü turnuvalar uzun soluklu olduğu için ilk maç ile son maç arasında fark olabiliyor. Biz de turnuva takımıyız. Umuyorum her maç daha da üstüne koyarak ilerleyeceğiz."

Son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya'nın D Grubu'nda ikinci olmasını beklemediklerini aktaran Aslı Kalaç, "Beklediğimiz takım Çekya'ydı. Slovenya maçının nasıl bir karşılaşma olacağını hep beraber göreceğiz. Slovenya için taktik çalışmalarına başladık." dedi.

Elif Şahin : "Set vermeden bitiren tek takım biziz"

Milli takımın pasörü Elif Şahin de grup maçlarında üçte üç yaparak iyi iş çıkardıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu maçlarda 9 set alıp, hiç set vermeden bitiren tek takım biziz. Gerçekten bunun için çok çalıştık. Şampiyona tarihinde grubumuzu ilk defa yenilgisiz tamamladık. Ne mutlu bize. Yeniden bir ilk yazmak güzel bir şey. Şimdi önümüzde Slovenya maçı var. Onların gerçekten birkaç iyi oyuncusu var. Slovenya'ya çalışmaya başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."