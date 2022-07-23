SPOR Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi - Haberler

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SPOR Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdiGökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Tuğba Şenoğlu ve basketbol antrenörü Burhan İvegin, Adana'da gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

SPOR Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Tuğba Şenoğlu ve basketbol antrenörü Burhan İvegin, Adana'da gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

VakıfBank'tan Japonya Ligi ekiplerinden Kurobe'ye transfer olan Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbolunun önemli isimlerinden Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın kardeşi basketbol antrenörü Burhan İvegin ile Adapark'ta gerçekleşen düğün töreninde evlendi. Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın da katıldığı düğün töreninde davetliler, doyasıya eğlendi.

Demirören Haber Ajansı / Spor

Tuğba Şenoğlu basketbol Spor Güncel Haberler

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