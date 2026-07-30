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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Memphis Turnuvası'na veda etti

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Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.

Zeynep Sönmez, teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ikinci turunda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşılaştı.

Milli tenisçi, sert zeminde oynanan maçta rakibine 6-3, 5-7 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Çeyrek finale yükselen dünya 132 numarası Kalieva, son seti 4-1 geriden gelerek kazandı.

Kaynak: AA
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