21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası

Sude Yaren Uzunçavdar ve Hamza Osman Aydoğan, 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya ile Türkiye'yi gururlandırdı. Kenya'nın Nairobi kentinde düzenlenen şampiyonada, Türk sporcular önemli başarılar elde etti.

Milli sporcular Sude Yaren Uzunçavdar ve Hamza Osman Aydoğan, Kenya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Nairobi'de yapılan organizasyonun ikinci gününde 4 milli sporcu yarıştı.

Şampiyonada 73 kiloda mücadele eden Sude Yaren Uzunçavdar, son 16 turunda Ekvador'dan Matvilen Espinoza, çeyrek finalde Sırbistan'dan Iva Petrovic, yarı finalde bağımsız sporcu Polina Shvedkova, finalde de Haiti'den Ava Son Lee'yi yenerek dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda 63 kiloda mücadele veren Hamza Osman Aydoğan ise son 32 turunda Fildişi Sahili'nden Wilfried Bamouni, son 16 turunda Ekvador'dan Mauricio Ramirez, çeyrek finalde İran'dan Amirabbas Rahnama, yarı finalde Kazakistan'dan Tamirlan Tleules ve finalde Bulgaristan'dan Stanislav Mitkov'u mağlup ederek altın madalya kazandı.

Türkiye, iki gün sonunda toplam 3 altın madalyaya ulaştı.

Kadınlar 57 kiloda Eylül Mina Durdu son 16 turunda, erkekler 80 kiloda İdris Atay Sülü ise son 32 turunda şampiyonaya veda etti.

75 ülkeden 452 sporcunun mücadele ettiği şampiyona 6 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
