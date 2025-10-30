Haberler

Milli Tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda Tarihi Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Türkiye, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihinin en başarılı organizasyonunu geride bıraktı.

Milli sporcular, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu olurken kazanılan toplam madalya sayısıyla da tarihinin en başarılı organizasyonunu geride bıraktı.

181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde 53 kiloda yarışan Merve Dinçel Kavurat'ın altın madalya kazanmasıyla milli takımımız, kadınlarda dünya şampiyonluğuna uzandı.

Türkiye, madalya sıralamasında zirvede

Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlayan Türkiye, tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Türkiye, madalya sıralamasında zirvede yer alırken tarihte elde ettiği en yüksek madalya sayısı rekorunu da egale etti. Türkiye'nin ardından Güney Kore ikinci, Brezilya ise üçüncü oldu.

Milliler, takım ödüllerinin verildiği kategorilerden kadınlarda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dünya şampiyonu olmayı başardı. Türkiye, 2023'te yapılan son dünya şampiyonasını da 3 altın, 3 bronz madalya ile tamamlamıştı.

Şampiyonada, kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın altın madalyaya uzanan isimler oldu.

Kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ile erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ise gümüş madalya elde etti. Kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar da bronz madalya kazandı.

Bahri Tanrıkulu: "Tarihi bir başarı elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, tarihi bir sonuca imza attıklarını belirtti.

Çin'e gelirken yeni bir yapılanma içine girdiklerini anlatan Tanrıkulu, "Göreve başlar başlamaz teknik ekibimizi yeniledik ve şampiyonaya katılım kriterleri koyduk. Çok sayıda genç sporcu ile burada mücadele ettik. Aldığımız sonuç Türk tekvando tarihinin en büyük başarısı oldu. Elimizdeki bu takım ve havuzumuzdaki sporcular gelecekteki şampiyonalara da güvenle bakmamızı sağlıyor." dedi.

Türkiye'nin dünyanın zirvesine çıktığını vurgulayan Tanrıkulu, "Ülkemiz hak ettiği yerde, dünyanın zirvesinde. Bugüne kadarki en iyi sonucu aldık. Tarihimizde ilk defa 5 final oynadık ve 3'ünü kazandık. Türk tekvandosu yeni yapılanmasıyla bu seviyede bulunmaya devam edecek. Madalya kazanamasa da tüm sporcularımız harika maçlar ortaya koydu. Tüm sporcularımızla gurur duyuyorum. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu birliktelik olmasa başarı gelmezdi. Bu gurur bizi, bu gurur ülkemizin. Herkese armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
