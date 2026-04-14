Haberler

Milli tekvandoculardan Özbekistan'da 2 bronz daha

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, erkekler 45 kiloda Utku Kap ve 73 kiloda Ercan Berk İmamoğlu ile iki bronz madalya kazandı. Federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, madalya istikrarının sürdüğünü belirtti.

Milli tekvandocular, Özbekistan'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'teki organizasyonda erkekler 45 kiloda Utku Kap ile 73 kiloda Ercan Berk İmamoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, "Üçüncü günü de madalya ile tamamlıyoruz. İki sporcumuz da çok iyi mücadeleler sergiledi. Yarı finalleri çok ufak farklarla kaybettiler. Önemli tecrübeler kazandılar. Çok çekişmeli bir şampiyona oluyor biz de madalya istikrarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı, üçüncü gün müsabakalarının ardından 4'e (1 gümüş ve 3 bronz) yükseldi.

Şampiyona, 17 Nisan Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti

Bu halini unutun: Yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı

Ateşkes bitti, ilk saldırı büyük oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!

Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı