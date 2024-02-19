Milli Tekvandocular Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda 4 Madalya Kazandı

Milli tekvandocular, 5 sporcuyla katıldığı Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda 2'si altın olmak üzere toplamda 4 madalya kazanırken, takım halinde de üçüncü sırayı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde bulunan Reno kentinde düzenlenen ve olimpik sıralamaya G2 düzeyinde puan veren Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Merve Dinçel Kavurat, en iyi kadın tekvandocu ödülüne layık görüldü.

Beş sporcuyla dört madalya kazanan Türkiye, takım halinde üçüncü sırayı aldı. - İSTANBUL