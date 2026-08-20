Milli Tekvandocular Akdeniz Oyunları'nda Zirveyi Hedefliyor

İtalya'nın Taranto kentinde yarın başlayacak 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli tekvandocular, kürsünün zirvesinde yer almaya çalışacak.

2026 Akdeniz Oyunları'nda tekvando müsabakaları, 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye, 8 olimpik sıklette yapılacak tekvando müsabakalarına tam kadro katılacak.

Oyunlar tarihinde tekvando branşında en fazla madalya kazanan ülke olan Türkiye, bu başarısını Taranto'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

Almanya'nın Münih kentindeki 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Tekvando Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nda takım halinde şampiyonluğu hedefliyor.

Milli takım kadrosu

Taranto 2026'da Türkiye'yi temsil edecek milli tekvandocular şunlar:

Kadınlar: Elif Sude Akgül (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Işıl Zafer (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo)

Erkekler: Enes Kaplan (58 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+80 kilo)

Bahri Tanrıkulu : "Team Türkiye'ye en iyi desteği vermek istiyoruz"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Akdeniz Oyunları öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tekvando olarak oyunlarda Team Türkiye'ye en iyi desteği vermek istediklerini söyleyen Tanrıkulu, "Dört yılda bir yaşadığımız önemli bir organizasyon başlıyor. Tekvando Federasyonu olarak katıldığımız her organizasyonda zirve hedefiyle mücadele ediyoruz." dedi.

Oyunlara tam kadro katılacaklarını belirten Tanrıkulu, "Akdeniz Oyunları'nda da ülkemiz, sıralamanın üst basamaklarında yer almaya çalışacak. Biz de sporcularımızla bu mücadeleye iyi bir katkı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirerek "Ortak kamplar düzenledik. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Tekvando, son 3 oyunlarda programda yer aldı. 7'si altın 19 madalya ile en çok madalya kazanan ülkeyiz. Burada da bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA